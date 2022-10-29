PSG - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG sahasında Troyes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSG - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Troyes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, PSG - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Troyes maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 18:00'De beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

PSG - TROYES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG

Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar

Troyes

Lis; T. Balde, Palmer-Brown, Porozo, Salmier, Larouci; Lopes, Kouame, Chavalerin, Odobert; M. Balde