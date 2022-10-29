Manchester City'de Erling Haaland şoku! Leicester City maçında...
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City deplasmanda Leicester City'e konuk olacak. City'de sergilediği performansla göz dolduran Erling Haaland sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2022- 14:01
City'de sergilediği performansla göz dolduran Erling Haaland sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak.
Norveçli golcü bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıktı. Haaland bu maçlarda 22 gol, 3 asist üretti.