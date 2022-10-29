Lecce - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Lecce ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 12. haftada Lecce ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Juventus maçı 29 Ekim Pazar günü saat 19.00'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

LECCE - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce

Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda

Juventus

Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean