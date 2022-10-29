Manchester United'dan yaz Transfer döneminde ayrılmak isteyen ancak beklediği teklifleri alamayan Cristiano Ronaldo için ortaya yeni iddialar çıkmaya devam ediyor.
Cristiano Ronaldo'dan dev yatırım! Portekiz'e mi dönecek?
Futbolunu izlemesi keyif veren, kimilerine göre dünyanın en iyi futbolcusu olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Portekizli yıldız Manchester United'da istediği süreyi bulamazken ülkesinde yapmış olduğu 18 milyon sterlinlik yatırım kafaları karıştırdı. Bu gelişmenin ardından acab Portekize'mi dönüyor iddiaları çoğaldı. İşte son gelişmeler...
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Manchester United'ın Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kalan, Erik ten Hag'ın açıklamasına göre son dakikalarda oyuna girmeyi reddeden ve maç bitmeden sahatı terk eden Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakılmıştı.
SONRASINDA GERİ DÖNDÜ VE GOLÜNÜ ATTI
Sonrasında Portekizli yıldız affedildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff ile karşılaşacak olan Manchester United'da affedilen Ronaldo takımla birlikte çalışmaya katıldı.