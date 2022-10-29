Cristiano Ronaldo'dan dev yatırım! Portekiz'e mi dönecek?

Futbolunu izlemesi keyif veren, kimilerine göre dünyanın en iyi futbolcusu olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Portekizli yıldız Manchester United'da istediği süreyi bulamazken ülkesinde yapmış olduğu 18 milyon sterlinlik yatırım kafaları karıştırdı. Bu gelişmenin ardından acab Portekize'mi dönüyor iddiaları çoğaldı. İşte son gelişmeler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2022- 14:32