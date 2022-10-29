İspanya La Liga'nın 12. haftasında Cadiz ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Cadiz son dakikada kazandı.

İspanya La Liga'da Cadiz ile Atletico Madrid arasında nefes kesen bir maç oynandı.

Cadiz maçın henüz 1. dakikasında Bongonda ile öne geçti.

81. dakikada ise Cadiz'de sahneye Alex çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

85. dakikada ise Cadiz takımından Hernandez topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-1'e geldi.

89. dakikada konuk ekip Atletico Madrid takımında Joao Felix durumu 2-2 ye getirdi.

90+9'da Sobrino takımı Cadiz'e galibiyeti getiren golü attı.

Böylece maç 3-2 Cadiz'in galibiyeti ile sonuçlandı.

Bu sonuçla beraber Cadiz, 10 puanla 18. sırada yer aldı.

Konuk ekip Atletico Madrid ise 23 puanla 3. sırada yer aldı.