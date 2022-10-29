La Liga'nın 12. haftasında Almeira sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Almeira - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almeira - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Almeira ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeira - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMEIRA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeira - Celta Vigo maçı 29 Ekim Cumartesi günü, saat 15:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.