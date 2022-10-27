Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Ümit Karan ile anlaşma sağlamıştır. GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan'a 'camiamıza hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Ümit Karan ile anlaşma sağlamıştır.— GMG Kastamonuspor Kulübü (@gmgkastamonusk) October 27, 2022
GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan'a 'camiamıza hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz. 🔴⚫️ pic.twitter.com/CLhJJDs2XA
KASTAMONUSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor, geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 8 kez havalandırmayı başarabilen takım, kendi kalesinde ise 10 gol gördü. 11 maçta 11 puan toplayan Kastamonuspor, ligin 14. sırasında yer aldı.