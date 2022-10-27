Tottenham Menajeri Antonio Conte, Sporting Lizbon maçının ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Conte, VAR'ın futbola çok fazla hasar verdiğini ifade etti.



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde Tottenham sahasında Sporting Lizbon'u konuk etti. White Hart Lane'deki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Zorlu karşılaşmanın ardından Tottenham Menajeri Antonio Conte, VAR teknolojisi hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

NELER OLDU?

Tottenham'da Harry Kane, 90+6. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Yaklaşık 3 dakikalık VAR incelemesi yapıldı ve gol iptal edildi. Antonio Conte yaptığı itirazların ardından kırmızı kart gördü. Mücadele 1-1 sona erdi.



CONTE ÖFKE KUSTU

Tottenham Menajeri Antonio Conte, VAR'a sert eleştirilerde bulundu.

Conte şu ifadeleri kullandı;

"Top Kane'in önündeydi ve goldü. VAR'ı, koydukları çizgiyi anlamıyorum. Bu karar hakkında yorum yapmak çok zor, VAR çok fazla hasar yaratıyor. kabul etmek zorundayız. Büyük bir takımın başka bir stadyumunda bu tür bir gole izin vermemeye hazır olup olmadıklarını görmek istiyorum. Çok fazla adaletsizlik hissediyorum, bunda bir olumluluk görmüyorum. Gerçekten çok üzgünüm çünkü bazen bu durumu kabullenebiliyorsunuz. Ama bu tip durumlarda dürüstlük görmüyorum, bunu görünce çok üzülüyorum.