Vitor Pereira'dan flaş itiraf! "12 yılda çocuklarımı doğru düzgün göremedim"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, mevcut kulübü Corinthians ile olan sözleşmesine dair açıklamalarda bulundu. Pereira, "Teknik direktörlük harika bir meslek ancak ailenizi her zaman geride bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Geçtiğimiz son 12 yılda çocuklarımı doğru düzgün göremedim bile." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2022- 15:00