İspanya La Liga'da Villarreal evinde Almeria ile karşılaştı. Mücadeleden ev sahibi Villarreal 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada ilk golü konuk ekip Almeria'da Melere 31. dakikada kaydetti. Ardından 56. dakikada sahneye Rodriguez çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Ardından Rodriguez 2. sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Dakikalar 58'i gösterdiğinde Villarreal'de Morlanes bu sefer kırmızı kartla oyun dışı kalan isim oldu. 9 kişi kalan ev sahibi takımda sahneye 90+4. dakikada Jackson çıktı ve skoru takımının 2-1'lik skorla 3 puanı almasını sağladı.

Bu sonuçla beraber Villarreal ligde 18 puanla 7. sırada yer aldı. Konuk ekip Almeria ise 10 puanla 14. sırada bulunuyor.