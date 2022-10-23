İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Aston Villa evinde Brentford'u konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa kazanırken goller; 2. dakikada Leon Bailey, 7. ve 14. dakikada penaltıdan Danny Ings ve 59. dakikada Ollie Watkins'ten geldi.

Hafta içinde teknik direktörü Steven Gerrard ile yollarını ayıran Aston Villa, İngiliz teknik adam yönetiminde geçirdiği ilk 11 haftada sadece 7 gol atma başarısı göstermişti.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 12'ye yükseltirken, Brentford 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa deplasmanda Newcastle United ile karşılaşırken, Brentford evinde Wolverhampton'ı konuk edecek.