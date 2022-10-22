Valencia 1-2 Mallorca (MAÇ SONUCU-ÖZET) Vedat Muriqi'den gol!
İspanya La Liga'nın 11. hafta maçınca Valencia ile Mallorca kozlarını paylaştı. Mallorca deplasmanda rakibini mağlup etmeyi başarırken; Vedat Muriqi karşılaşmada 1 gol kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 22.10.2022- 21:30
Estadio de Mestalla'da oynanan mücadeleyi Mallorca 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi ve 83. dakikada Kang-In kaydetti. Valencia'nın tek golü ise 52. dakikada Edinson Cavani'den geldi.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Vedat Muriqi'nin takımı Mallorca ligde 4 maç sonra galibiyet aldı.
Alınan bu sonucun ardından Mallorca puanını 12'ye çıkardı. Valencia ise 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Barcelona'yı konuk edecek. Mallorca ise Espanyol'u ağırlayacak.