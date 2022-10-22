Hoffenheim 0-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ozan Kabak 90 dakika oynadı!
Almanya Bundesliga'da 11. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti. Bundesliga 11. hafta mücadelesinde Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti.
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Yayın Tarihi: 22.10.2022- 18:28
PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jamal Musiala ve 38. dakikada Choupo-Moting kaydetti.
Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu skorun ardından Bayern Münih, puanını 22'ye çıkardı ve 23 puanlı lider Union Berlin'i takibini sürdürdü. Hoffenheim ise 17 puanda kaldı.