Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında heyecan devam ederken Borussia Mönchengladbach sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2022- 17:21