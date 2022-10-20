YENİ MALATYASPOR AĞRI 1970 SPOR CANLI İZLE 📺 | Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur ile devam ediyor. Yeni Malatyaspor Yeni Malatya Stadyumu'nda Ağrı 1970 Spor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Yeni Malatyaspor ile Ağrıspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

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YENİ MALATYASPOR AĞRI 1970 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

YENİ MALATYASPOR AĞRI 1970 SPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI



20 Ekim Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

14.00 Menemen FK - Bulvarspor

15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970

17.30 Giresunspor - Amasya FK