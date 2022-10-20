Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Yeni Malatyaspor ile Ağrıspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...
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YENİ MALATYASPOR AĞRI 1970 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.
YENİ MALATYASPOR AĞRI 1970 SPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI
20 Ekim Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
14.00 Menemen FK - Bulvarspor
15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
17.30 Giresunspor - Amasya FK