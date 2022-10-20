La Liga'nın 10. haftasında Osasuna sahasında Espanyol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Osasuna - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Osasuna - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Osasuna ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Espanyol maçı 20 Ekim Perşembe günü, saat 21:00'de yapılacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

OSASUNA - ESPANYOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna

Herrera; Cruz, D. Garcia, U. Garcia, Vidal; Torro, Oroz, Moncayola; Abde, Budimir, Avila

Espanyol

Lecomte; Olivan, Cabrera, Calero, Gil; Darder, Souza, Exposito; Puado, Joselu, Braithwaite