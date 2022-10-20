İngiltere Premier Lig’in 12. haftasında Leicester City, sahasında Leeds United'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı ve bu sezon ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Leicester City mücadeleyi 16. Dakikada Koch (kendi kalesine) ve 35. Dakikada Barnes'ın attığı golle 2-0 kazandı. Maç kadrosunda milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü yer almadı.

Ev sahibi ekip bu sonuçla bu sezon ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı. Bu skora rağmen Brendan Rodgers'ın öğrencileri, küme düşme hattından henüz çıkabilmiş değil.

Premier Lig'de Leicester City 11 maçta topladığı 8 puanla 19. sırada yer alıyor. Leeds United ise 10 maç sonunda 9 puanla 16. sırada.