İskenderunspor’da Riekerink ile yollar ayrıldı

Kariyerine İskenderunspor'da CEO olarak göreve devam eden Jan Olde Riekerink ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Jan Olde, takımımızın 26 yıl sonra yeniden 2.Lig’e yükselmesine ve akademimizin yeniden yapılanmasına da büyük katkılar sunarak önemli çalışmalara imza atmıştır." ifadelerine yer verildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2022- 13:30