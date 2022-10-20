Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Gaziantep FK - Sarıyer karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Sarıyer maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...
GAZİANTEP FK SARIYER MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
GAZİANTEP FK - SARIYER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Sarıyer maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.
GAZİANTEP FK - SARIYER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI
20 Ekim Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
14.00 Menemen FK - Bulvarspor
15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
17.30 Giresunspor - Amasya FK