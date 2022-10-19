Newcatstle United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Newcatstle United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Newcatstle United sahasında Everton'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcatstle United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2022- 13:00