Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur ile devam ediyor. Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda Düzcespor'u konuk edecek. Onur Özütoprak, müsabakada düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hatayspor - Düzcespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Hatayspor ile Düzcespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Atakaş Hatayspor - Düzce Cam Düzcespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

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HATAYSPOR - DÜZCESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Düzcespor maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

19 Ekim Çarşamba

13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK

13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK

14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor

14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor

14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor

14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor

14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor

14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor

14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor

14.00 Adanaspor - Orduspor 1967

14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor

14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor

14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor

14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor

14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK

15.00 Boluspor - Fethiyespor

17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor

19.00 Hatayspor - Düzcespor

21.00 Galatasaray - GMG Kastamonuspor



20 Ekim Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

14.00 Menemen FK - Bulvarspor

15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970

17.30 Giresunspor - Amasya FK