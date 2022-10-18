Şok görüntüler! Yedek kulübesinde sigara içen Radja Nainggolan kadro dışı bırakıldı

Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'de forma giyen Radja Nainggolan, yedek kulübesinde sigara içtiği için kado dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Nainggolan'ın istekleri ve beklentileri odaklı bir görüşme gerçekleştirdi. Radja'yı bu yüzden süresiz kadro dışı bırakma kararı aldık." denildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.10.2022- 11:45