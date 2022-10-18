RİZESPOR BOYABAT 1968 SPOR CANLI İZLE 📺 | Rizespor - Boyabat 1968 Spor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur ile devam ediyor. Rizespor, Boyabat 1968 maçı Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Ömer Tolga Güldibi, müsabakada düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Rizespor - Boyabat 1968 Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Rizespor ile Boyabat 1868 Spor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Rizespor - Boyabat 1868 Spor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

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RİZESPOR - BOYABAT 1968 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Boyabat 1868 Spor maçı 18 Ekim Salı günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

18 Ekim Salı

13.00 Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu

13.30 Serik Belediyespor - Batman Petrolspor

14.00 Altay - Efeler 09

14.00 Ankaraspor - Pazarspor

14.00 Manisa FK - Eynesil Belediyespor

15.00 Çaykur Rizespor - Boyabat 1868

17.30 Kayserispor - Iğdır FK

20.30 Adana Demirspor - Adıyaman FK



19 Ekim Çarşamba

13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK

13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK

14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor

14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor

14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor

14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor

14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor

14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor

14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor

14.00 Adanaspor - Orduspor 1967

14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor

14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor

14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor

14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor

14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK

15.00 Boluspor - Fethiyespor

17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor

19.00 Hatayspor - Düzcespor

21.00 Galatasaray - GMG Kastamonuspor



20 Ekim Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

14.00 Menemen FK - Bulvarspor

15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970

17.30 Giresunspor - Amasya FK