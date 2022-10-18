Barcelona'dan Inaki Pena kararı! Sözleşmesi...

Geçen sezon Galatasaray kalesini bir süre koruyan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Inaki Pena için Barcelona'dan flaş bir karar geldi. Katalan ekibi 23 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini uzatacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.10.2022- 16:01