Lecce - Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Lecce sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Lecce - Fiorentina maçıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Lecce - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 10. haftada Lecce ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Fiorentina maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LECCE - FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Bistrovic; Strefezza, Ceesay, Banda

Fiorentina

Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame