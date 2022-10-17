Eskişehirspor'un 2016-2017 yılında Trabzonspor'dan transfer ettiği Erkan Zengin'in 6 milyon TL'lik bonservis borcunu kapamak için başlattığı kampanyaya, kulübün altyapısından yetişen Alper Potuk da destek oldu. Çakur Rizespor'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, 100 bin TL'lik bağışta bulundu.

TFF 3'ünci Lig 1'inci Grup ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'dan eski oyuncusu Erkan Zengin'i 400 bin Euro'ya transfer etti. Faizleriyle birlikte borç 420 bin Euro'yu aşarken, Eskişehirspor borcu ödeyebilmek için geçen yıl kasım ayında bir internet sitesi kurarak yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 milyon liralık borç için kurulan sitede toplanan bağışlar 268 bin lirayı geçti.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen, eski Eskişehirsporlu Alper Potuk, bu kampanyaya 100 bin lira bağışta bulunarak destek verdi. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, bağışı sosyal medya hesaplarından Alper Potuk'un Eskişehirspor formalı fotoğrafıyla birlikte "Eski futbolcumuz Alper Potuk dosyakapat.com sitesi üzerinden 100 bin TL bağış yapmıştır. Allah birini bin yapsın. Yaşasın Eskişehirspor" mesajıyla paylaştı.



