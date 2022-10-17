France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.
2022 Ballon d'Or ödülü sahibini buldu! İşte sıralama
France Football dergisinin düzenlediği Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen Ballon d'Or, sahibini buldu. 2022 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga'da Real Madrid forması ile gösterdiği başarılı performansı ile akıllara kazınan Fransız golcü Karim Benzema, yılın oyuncusu oldu.
Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.
İşte Ballon d'Or sıralaması ve ödül kazanan diğer isimler...