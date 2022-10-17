2022 Ballon d'Or ödülü sahibini buldu! İşte sıralama

France Football dergisinin düzenlediği Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen Ballon d'Or, sahibini buldu. 2022 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga'da Real Madrid forması ile gösterdiği başarılı performansı ile akıllara kazınan Fransız golcü Karim Benzema, yılın oyuncusu oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2022- 23:14 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022- 23:44