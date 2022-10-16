PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Marsilya maçı 16 Ekim Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

PSG - MARSİLYA MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Pereira; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar

MARSİLYA: Lopez; Mbemba, Balerdi, Gigot; Clauss, Guendouzi, Rongier, Tavares; Payet, Harit; Sanchez