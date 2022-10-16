Inter 2-0 Salernitana (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu asist yaptı!

Serie A 'da Inter, evinde konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Barella'nın golünde asisti yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2022- 16:01 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022- 16:11