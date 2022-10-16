La Liga'nın 9. haftasında Espanyol sahasında Valladolid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Espanyol - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Espanyol ile Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Valladolid maçı 16 Ekim Pazar saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ESPANYOL - VALLADOLID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Espanyol

Lecomte; Olivan, Cabrera, Gomez, Calero; Darder, Souza; Puado, Exposito, Vidal; Joselu

Real Valladolid

Masip; Escudero, Sanchez, Joaquin, Fresneda; Perez, Mesa, Aguado; Plano, Weissman, Leon