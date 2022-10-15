Riva'da şoke eden tartışma! Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma...

Riva'da şoke eden tartışma! Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma...

TFF ile Kulüpler Birliği arasında gerçekleşen toplantıda flaş bir tartışma yaşandı. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop sözlü bir şekilde tartışma yaşadı. İşte ikilinin arasından geçen o diyaloglar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 12:22