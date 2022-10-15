Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool - Manchester City ile ilgili tüm bilgiler ve Liverpool - Manchester City maçının canlı anlatımı haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 16:30