Leicester City 0-0 Crystal Palace (MAÇ SONUCU-ÖZET) Çağlar Söyüncü süre almadı!
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Leicester City, evinde Crystal Palace'ı konuk etti. Zorlu mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Leicester'da forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 16:45
İngiltere Premier Lig'de Leicester City, evinde Crystal Palace'ı ağırladı.
Müsabaka 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, maça yedek başladı ve forma şansı bulamadı.
Bu sonuçla Leicester, 5 puanla 19. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 10 puanla 13. sırada kendine yer buldu.