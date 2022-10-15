Haberler Futbol Haberleri Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga
Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga
La Liga'nın 8. haftasında Athletic Bilbao sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...