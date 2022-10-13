Mohamed Salah Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'i geçti!
Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah, takımının Rangers'ı 7-1 yendiği maçta hat-trick yaptı. Salah, Rangers ağlarına 6 dakikada 3 gol atmayı başardı ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'i geçti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.10.2022- 11:38
Şampiyonlar Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan isim olan Salah, Rangers ağlarına 6 dakikada 3 gol atmayı başardı.
Daha önceki rekor ise eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'teydi. Gomis, 2010-2011 sezonunda Lyon forması giyerken Dinamo Zagreb ağlarına 7 dakikada bıraktığı 3 golle bu ünvanı elinde bulunduruyordu.