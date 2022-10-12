Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, iki Süper Lig hakemine ceza verdi. Ligimizin hakemlerinden Ümit Öztürk ve Burak Şeker'in performansları beğenilmedi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk ve Burak Şeker'i cezaya soktu.

Milliyet'in haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçını yöneten Ümit Öztürk, MHK tarafından 'yetersiz' ve 'hatalı' bulundu. Uzun bir aradan sonra bordo-mavili takımın maçına çıkan ve konuk ekibin lehine verdiği penaltı kararı ile eleştirilen Öztürk'ün 2 ila 3 hafta dinlendirileceği bildirildi.

ASGARİ İKİ HAFTA GÖREV YOK

9. haftada oynanan Ümraniyespor-Kayserispor müsabakasının hakemi Burak Şeker'in performansını da beğenmeyen kurul, bu isime de asgari iki hafta görev vermeyecek.