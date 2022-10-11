Wigan - Blackburn Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te 9. haftada Wigan sahasında Blackburn Rovers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Wigan - Blackburn Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Championship'te 9. hafta maçında Wigan ile Blackburn Rovers kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wigan - Blackburn Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WIGAN - BLACKBURN ROVERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wigan - Blackburn Rovers maçı 11 Ekim Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.