FIFA'dan kulüplere dev destek!

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda FIFA'dan kulüplere destek olmak için ödeme yapılacağı öğrenildi. Bu rakamın 209 milyon dolar olacağı öğrenildi. İşte son detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2022- 19:06