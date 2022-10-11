FIFA'dan kulüplere dev destek!
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda FIFA'dan kulüplere destek olmak için ödeme yapılacağı öğrenildi. Bu rakamın 209 milyon dolar olacağı öğrenildi. İşte son detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 11.10.2022- 19:06
FIFA da verilen arada kulüplere destek olmak için ödeme yapılacağını açıkladı. Yapılacak ödemede toplamda 209 milyon dolar gibi bir ücret kulüplere dağıtılacak.
Geçtiğimiz yıllarda bu büyük ödemeden 416 kulüp yararlandı.
Kulüplere günlük 10 bin dolar
Yapılacak ödemeler her oyuncunun kulübüne, turnuvada kaldığı süre boyunca günlük 10 bin dolar şeklinde olacak. Bu ödemeden oyuncunun son 2 sezonda forma giydiği tüm kulüpler faydalanabilecek.
FIFA, kulüplere oyuncular için başvurularını açtı. Kulüpler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.