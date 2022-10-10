TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, VAR sistemiyle gelen eleştirilere, "Bu yıl ilk kez 1. Lig'de de VAR sistemini kullanıyoruz. Bu sistem hakkında talepler için bir iki kulübe değil, bütün kulüplerin taleplerine bakmamız lazım. Bu sistem olmasaydı, penaltılar ve ofsaytlar da birçok hata yapılırdı." şeklinde cevap verdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Yaklaşık 4 ay önce göreve geldi. Futbolumuzu bulunduğumuz konumdan elit seviyeye çıkarmak için çalışmaya başladık. Projelerimizden birisini de bugün hayata geçireceğiz. TFF 2. Lig ve 3. Lig için iki önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Bu liglerde bulunan 92 kulübün gelirini 5 yıllığına artıracak bir yayın anlaşması imzaladık." dedi.

MİLLLİ TAKIM YORUMU

EURO 2024 elemelerindeki grubu değerlendiren Büyükekşi; "Önümüzdeki Mart ayında maçlar başlayacak. İlk maçımız Ermenistan'la olacak. Diğer gruplara baktığımızda Milli Takımımızın grubu avantajlı görünüyor. Hedefimiz bu grupta ilk 2 içerisinde olup Almanya'da ülkemizi temsil edebilmek. Almanya aynı zamanda Türkiye dışında en çok Türk'ün olduğu yer. Dün de Ampute Milli Takımımız Dünya Şampiyonu oldu." dedi.

TFF Başkanı sözlerinin devamında; "Eğer biz birlik beraberlik içerisinde olursak; dünyada başaramayacağımız hiçbir şey yok. Kasım ayında iki tane hazırlık maçı yapacağız. Bu iki takım 2. torbadan kuraya girmişlerdi. İkisi de oldukça iddialı takımlar." açıklamasında bulundu.

VAR SİSTEMİ VE HAKEM PERFORMANSLARINA GELEN ELEŞTİRİLER

Büyükekşi hakem yönetimleri hakkında; "Bu yıl ilk kez 1. Lig'de de VAR sistemini kullanıyoruz. Bu sistem hakkında talepler için bir iki kulübe değil, bütün kulüplerin taleplerine bakmamız lazım. Bu sistem olmasaydı, penaltılar ve ofsaytlar da birçok hata yapılırdı." dedi.