La Liga'nın 8. haftasında Elche ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Elche - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Elche ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Mallorca maçı 10 Ekim Pazartesi saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.