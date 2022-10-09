İtalya Serie A'nın 9. haftasında Udinese ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da golleriyle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Atalanta'nın gollerini Lookman ve Muriel (p) atarken; Udinese'nin golleri ise Deulofeu ve Perez'den geldi. Milli stoperimiz Merih Demiral mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından Udinese 6 maç sonra galip gelemedi ve 20 puana yükseldi. Atalanta ise 21 puana ulaştı.
Ligin 10. haftasında Udinese deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Atalanta ise sahasında Sassuolo'yu konuk edecek.