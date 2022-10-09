Monza - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Monza sahasında Spezia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Monza - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 9. haftada Monza ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Spezia maçı 9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MONZA - SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monza

Di Gregorio; Caldirola, Mari, Izzo; Carlos, Sensi, Rovella, Ciurria; Caprari, Pessina, Mota

Spezia

Dragowski; Kiwior, Nikolaou, Caldara, Ampadu, Holm; Bastoni, Bourabia, Ellertsson; Nzola, Gyasi