İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Everton sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Everton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Manchester United 9 Ekim Pazar günü saat 21:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.