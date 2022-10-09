İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Everton sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadelede 1-0 geriye düşen Kırmızı Şeytanlar, maçı 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Everton ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

ManU'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Antony ve 44'te Cristiano Ronaldo kaydetti. Everton'ın tek golü ise 5. dakikada Iwobi'den geldi.

Bu sonucun ardından Everton'ın 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 10 puanda kaldı. Manchester United ise 15 puana yükseldi.

Ligin 10. haftasında Everton deplasmanda Tottenham'a konuk olacak. Man. United ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

RONALDO 700 GOLE ULAŞTI!

Portekizli yıldız, Everton'a karşı attığı golle kulüp kariyerinde 943. maçına çıktı ve 700. golünü kaydetti.