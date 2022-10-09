İspanyol futbolunun efsane isimleri Ilker Casillas ve Carles Puyol, sosyal medyadan çarpıcı itiraflarda bulundu. Twitter hesaplarından karşılıklı paylaşımlarda bulunan ikili, ilişki yaşadıklarına dair ifadeler kullandı. Daha sonra yaptığı paylaşımı silen İspanyol eski eldiven için İspanya medya yayın kuruşuluşlarından AS, 'ironi yaptı' ifadelerini kullandı. İşte yaşananlar...

İspanyol eski futbolcular Iker Casillas ile Carles Puyol, Twitter hesaplarından karşılıklı paylaşımlarda bulundu. Eski oyuncular, birlikte ilişki yaşadıklarına dair açıklamada bulundular.

İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerinden Iker Casillas, Twitter hesabından "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir yanıt verdi.

PAYLAŞIMINI SİLEN CASILLAS İRONİ Mİ YAPTI?



Bir süre sonra attığı tweet'i silen Casilla için İspanyol medya kuruluşlarından AS, 'Casillas ironi yaptı' ifadelerinin yer aldığı bir haber yayınladı.