Almanya Bundesliga'nın 9. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach ile Köln kozlarını paylaştı. 7 golün çıktığı mücadele, ev sahibinin 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Köln'ü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri Friedrich, Bensebaini (2), Stindl ve Thuram kaydetti. Konuk takımın golleri ise Kainz (p) ve Huseinbasic kaydetti.

Bu sonucun ardından Borussia M'Gladbach puanını 15'e yükseltti. Köln ise 2 maç sonra kaybetti ve 13 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanda Wolfsburg'u ağırlayacak. Köln ise sahasında Augsburg'la karşılaşacak.