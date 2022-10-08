Newcastle United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Newcastle United sahasında Brentford'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Newcastle United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Newcastle United - Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Brentford 8 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS 1 MAX'ta canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Guimaraes, S. Longstaff; Almiron, Wilson, Fraser

Brentford

Raya; Hickey, Ajer, Mee, Henry; Jensen, Janelt, Dasilva; Mbeumo, Toney, Wissa