Brighton 1-0 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kane Tottenham'a 3 puanı getirdi!
İngiltere Premier Ligi'n 10. haftasında Brighton ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kuzey Londra temsilcisi 1-0 kazanmayı başardı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 21:24
İngiltere Premier Ligi'n 10. haftasında Brighton ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Maçın tek golünü 22. dakikada Harry Kane kaydetti.
Mücadeleyi Kuzey Londra temsilcisi 1-0 kazanmayı başardı.
Bu sonuçta Tottenham puanını 20'ye yükseltirken Brighton 14 puanda kaldı.
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