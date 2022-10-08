Bayer Leverkusen Schalke maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 9. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen sahasında Schalke 04'le kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ev sahibi ekip 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken, konuk takım da 2 maç sonra galip gelme peşinde... Peki; Bayer Leverkusen-Schalke maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligde 5 puanla 17. sırada yer alan Bayer Leverkusen sahasında 6 puanla 15. sırada bulunan Schalke 04'ü konuk edecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor.

LEVERKUSEN SCHALKE MUHTEMEL 11'LER

B. Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Aranguiz; Diaby, Azmoun, Hudson-Odoi; Schick.

Schalke 04: Schwolow; Matriciani, Greiml, Yoshida, Ouwejan; Krauss, Flick; Drexler, Zalazar, Bulter; Terrode.

BAYER LEVERKUSEN-SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen'in sahasında Schalke'yi ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ile Tivibuspor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.