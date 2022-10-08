Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Girona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Atletico Madrid ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD - GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Rayo Vallecano maçı 8 Ekim Cumartesi saat 17:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ATLETİCO MADRİD - GİRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid

Oblak; Reinildo, Gimenez, Savic, Molina; Lemar, Koke, Witsel, Correa; Felix, Morata

Girona

Juan Carlos; Gutierrez, Juanpe, Bernardo, Bueno, Arnau; Romeu, Garica, Riquelme; Castellanos, Stuani